Foulquier, record negativo al debutto: “manita” City e sostituzione al 34′!

Il debutto con una nuova squadra è un momento molto delicato per un calciatore. Le aspettative più o meno elevate dei tifosi si scontrano con la realtà del campo. Dimitri Foulquier attendeva con ansia la prima gara da giocatore del Watford, il club che lo aveva acquistato nel 2017, prima di “parcheggiarlo” in prestito al Getafe. Il grande giorno da protagonista con gli Hornets si è rivelato un vero e proprio disastro. Cinque gol in 18 minuti contro l’artiglieria del Manchester City di Pep Guardiola. Foulquier ha pagato dazio contro lo strapotere tecnico e fisico dei Citizens, imitato tristemente dai compagni di reparto. Purtroppo, però, è stato lui ad essere richiamato in panchina per la prima sostituzione. Un cambio duro da accettare perché arrivato addirittura al 34′. Insomma, un debutto da record… in negativo. Ora a Foulquier non resta altro da fare se non tentare la risalita.