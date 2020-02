Fowler e il riscatto di Henderson: “Nel 2014 decisivo in negativo. Ma ora…”

Il Liverpool è ormai a un passo dalla vittoria della Premier League. Un successo sfiorato negli ultimi anni, come nel 2014, quando la sconfitta contro il Chelsea lanciò la rimonta del Manchester City. Tra i giocatori in rosa reduci da quella sfortunata volata c’è Jordan Henderson. Secondo l’ex Reds Robbie Fowler, l’attuale capitano ha ancora un peccato da espiare: “In effetti, ho detto per anni che credo che la sua squalifica sia costata al Liverpool il titolo dell’anno in cui è scivolato Steven Gerrard”. Ma ora è tutto diverso: “Credo possa seriamente competere per il titolo di giocatore dell’anno”. I rivali sono avvertiti.