Fred trattiene Pogba: “Vogliamo rimanga. Sarà grande spinta per noi”

Il nome di Paul Pogba è sempre al centro di tanti rumors di mercato. Il francese del Manchester United sembra essere destinato a cambiare squadra nella prossima stagione. Serie A o Liga, dove Juventus e Real Madrid si sfidano per averlo.

Ma esiste anche un’altra opzione e vede interessati anche altri calciatori: la permanenza al Manchester United. A parlarne è il compagno di squadra del Polpo Fred ai microofni di Esporte Interativo.

Fred: “Pogba con noi per essere più forti”

“Tutti quelli che hanno assistito ai Mondiali del 2018 sanno che Pogba è un grande giocatore”, ha ammesso Fred parlando del compagno di squadra. “Anche tutti coloro che giocano con lui regolarmente lo sanno. E ovviamente tutti noi vogliamo che rimanga. Sono sicuro che ci aiuterà e darà molto alla squadra”. Il brasiliano quindi prova a tenersi stretto il francese esaltandone le doti. “È un giocatore forte che sa giocare in Premier League. Giochiamo in una posizione molto simile se non la stessa, ma più giocatori forti abbiamo meglio è per il club. Non puoi costruire una squadra di soli 11 giocatori, hai bisogno di una rosa forte e completa. Sono sicuro che se rimarrà, sarà una grande spinta per tutti noi nella prossima stagione”.