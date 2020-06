Furia Keane: “Maguire mi disgusta. E prenderei a pugni De Gea”

Svarione di Harry Maguire e papera di David De Gea: il Tottenham costruisce così il vantaggio sul Manchester United. La rete verrà poi vanificata dal pareggio di Bruno Fernandes su rigore, ma non basta a placare la furia di Roy Keane. L’ex Red Devil si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: “Sono disgustato. Uno come Maguire che gioca in Nazionale non può fare una cosa del genere. E sono stufo anche di De Gea. Lo prenderei a pugni. Era una parata semplice, lui è un portiere affermato, è assurdo. Maguire e De Gea non li farei salire sul pullman dopo la partita. Direi loro di prendere un taxi per tornare a Manchester”.