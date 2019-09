Furia Mané in panchina, Milner: “Protestava perché non ero in campo”

Una piccola polemica scuote il pianeta Liverpool. Durante il match trionfale contro il Burnley, Sadio Mané si è reso protagonista di un acceso battibecco a distanza con il compagno Mohamed Salah, reo di non avergli restituito il pallone, preferendo calciare in porta. La scelta non è stata gradita e il diverbio è proseguito anche quando il senegalese si è ritrovato in panchina. Le immagini della sua sfuriata hanno fatto il giro del mondo e tanti si sono chiesti il motivo di quella reazione. James Milner ha reagito a modo suo, chiudendo il caso con un commento sui propri profili social: “Forse ho capito male, ma sono sicuro che Sadio fosse infuriato perché non ero in campo”. Un modo di sdrammatizzare che ha aiutato a rasserenare l’ambiente.