Futuro di Salah, le parole dell’egiziano spaventano i tifosi del Liverpool

Mohamed Salah è uno dei tasselli del mosaico perfetto di Jurgen Klopp. L’egiziano ex Chelsea, Fiorentina e Roma ha contribuito a riportare il titolo ad Anfield dopo 30 anni e nel frattempo ha vinto anche la sesta Champions della storia del club. Insomma, ci sono tutti i presupposti per rimanere a Liverpool, ma durante un’intervista il giocatore egiziano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spaventato i tifosi Reds.

SALAH: “FUTURO? PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

Durante un’intervista rilasciata a LA FM Colombia l’ala egiziana ha parlato dei trionfi ottenuti con i club per poi affermare: “Non si sa cosa possa accadere in futuro”. Parole che hanno seminato il panico tra i tifosi del Liverpool che ora temono una sua partenza. Il suo nome è infatti è stato accostato a quello del Real Madrid più volte, ma per ora il suo contratto lo lega ai Reds fino al 2023 e questo può tranquillizzare i sostenitori del Liverpool.