Gabriel Jesus beffa Ancelotti: Everton k.o. contro il City 2-1

Pep Guardiola torna a sorridere. Per il tecnico spagnolo è una piccola rivincita nei confronti di Carlo Ancelotti che sei anni fa gli inflisse una durissima lezione nella semifinale di Champions League. Da Bayern Monaco-Real Madrid a Manchester City-Everton, con prospettive diverse. Nel primo tempo domina l’equilibrio. Il Manchester fa la partita, ma non riesce a sfondare, grazie all’ottima disposizione tattica dell’Everton che imbriglia il fraseggio. La gara cambia nel secondo tempo. Al 51′ Gabriel Jesus entra in area, sterza e batte Pickford con un tiro a giro sul secondo palo. Dopo sette minuti arriva il raddoppio del City sempre ad opera dell’attaccante brasiliano che trafigge il portiere avversario con una conclusione sul secondo palo. I Citizens sembrano in controllo, ma un errore dell’estremo difensore Bravo nel rinvio innesca l’azione della rete di Richarlison. Il City torna a spingere sull’acceleratore e colpisce un palo ancora con Gabriel Jesus. Provvidenziale Pickford sullo scatenato attaccante dei Citizens nel negare il tris. Vince il Manchester che consolida il terzo posto in classifica.