Gaffe James Rodriguez: live su Twitch non sa contro chi gioca l’Everton nel weekend

Il colombiano è sembrato non avere interesse per le vicende del suo attuale club

Come riportato da Sportbible e da diversi utenti sui social, in occasione di una diretta streaming su Twitch TV, James Rodriguez si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non lasciano scampo ad interpretazioni. Parlando dei prossimi impegni dei Toffees, il colombiano ha risposto mostrando non troppo interesse nei confronti degli impegni della società. "Contro chi gioca l'Everton? No, non lo so. Se puoi dirmelo davvero, non so contro chi gioca...".