Gallagher: “Allo United serve Roy Keane: prenderebbe tutti a calci”

La crisi del Manchester United è sotto gli occhi di tutti. I Red Devils continuano a viaggiare tra alti e bassi, lontani da un rendimento da protagonisti assoluti. Le difficoltà della squadra di Ole Gunnar Solskjaer ha colpito anche Liam Gallagher, ex leader degli Oasis e tifosissimo dei cugini del Citizens. Queste le sue considerazioni a Copa 90: “Guardi lo United e ovviamente non abbiamo fatto nulla di simile a ciò che lo United ha fatto sotto Sir Alex Ferguson. Ma ora i Red Devils sono davvero fuori di testa, non riesco a vederli protagonisti per molto, molto tempo”. Poi una riflessione sulla guida tecnica: “Ole Solskjaer farà gli affari, ma dovrebbero convincere Roy Keane a prendere tutti a calci nel sedere e a provocare un po’ di caos”. Infine un commento su un acquisto costosissimo come Harry Maguire: “Acquistare quel fottuto Maguire per circa 80 milioni di sterline è ridicolo, no?”.