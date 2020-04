Gary Neville rivela: “Ho pianto quando mio fratello ha lasciato lo United”

Il Manchester United di Sir Alex Ferguson poteva contare su due pilastri eccezionali: i fratelli Gary e Phil Neville. Un tandem preziosissimo per l’equilibrio dei Red Devils. Tuttavia nulla dura per sempre e anche per la famiglia Neville è arrivato il momento della dolorosa separazione in ambito calcistico. Gary è rimasto a Manchester, mentre Phil ha abbracciato la causa dell’Everton. Gary ha raccontato un aneddoto particolare riguardo quella decisione così delicata. Queste le parole riportate dal Daily Mail: “Phil mi ha telefonato una domenica e mi ha detto che aveva preso la decisione di andarsene dal Manchester. Gli ho detto: ‘Stai giocando per lo United e vincendo trofei. Non cambiare’. Ma aveva deciso di trovare spazio altrove. Dopo che Phil mi ha telefonato, quella sera siamo andati a casa di Sir Alex. Ricordo che quella volta sono scese alcune lacrime nella famiglia…”.