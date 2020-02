Gary Neville: “Salah? Vuole lasciare Liverpool per Real Madrid o Barcellona”

Mohamed Salah vuole lasciare il Liverpool. Questa la convinzione dell’ex difensore Gary Neville, oggi opinionista e commentatore televisivo. Secondo quanto dichiarato dall’inglese a Sky Sports, l’egiziano sogna un approdo in Spagna.

SALAH – “Non ha un grande feeling con i tifosi del Liverpool e credo che voglia andare a giocare nel Real Madrid o nel Barcellona: penso che in estate farà il grande passo. Per chi come lui punta al Pallone d’Oro, blancos e blaugrana sono le squadre migliori, visto che ti mettono sotto i riflettori. In passato è successo lo stesso a Beckham, Van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo”.

CARRAGHER: “I TIFOSI DEL LIVERPOOL SOTTOVALUTANO SALAH, MA MEGLIO DI LUI C’E’ SOLAMENTE MESSI…”