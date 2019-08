Gary Neville sicuro: “Lo United vincerà la Premier League prima del Liverpool”

Fanno discutere, ancora una volta, le dichiarazioni di Gary Neville, che a Sky Uk ha parlato del Manchester United, quella che fu la sua squadra dal 1992 al 2011. Nonostante i 31 punti di differenza fra i Red Devils e il Liverpool nella scorsa Premier League, l’ex difensore è convinto che la formazione di mister Ole Gunnar Solskjaer potrà vincere il titolo inglese prima che quella di Jürgen Klopp. “Posso garantirvi che lo United tornerà a vincere, per me torneranno campioni della Premier ancora prima del Liverpool – ha detto in un programma televisivo Neville -. Non è per essere irrispettosi, però secondo me andrà così. Solskjaer è un ottimo manager e la squadra tornerà a vincere ancora”. Le dichiarazioni sono state riprese dal giornale inglese Daily Mail.