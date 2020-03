Gazzaniga e il sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors”

E’ stato uno dei protagonisti del Tottenham negli ultimi anni mostrando una notevole prontezza quando è stato chiamato in causa. Paulo Gazzaniga non ha sfigurato nemmeno nel confronto con il titolare Hugo Lloris. Anche per questo il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra. Il portiere ha svelato un suo grande desidero all’emittente argentina FM94.7: indossare la maglia del Boca Juniors. Queste le sue parole: “Sono un tifoso del Boca, chiaro che mi piacerebbe giocare lì un giorno”. Tuttavia, il grande desiderio è destinato a essere rinviato: “Ora come ora però, se mi chiamasse Riquelme, direi di no: adesso al Boca c’è Andrada che sta facendo benissimo”.