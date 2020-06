Gerrard: “Avrei voluto vincere la Premier col Liverpool. Klopp merita una statua”

Dopo trent’anni il Liverpool vede da vicino la conquista della Premier League. I Reds sono a sei punti da uno storico traguardo, a cui non è mai arrivato Steven Gerrard. L’ex capitano del club inglese ha vinto la Champions League nell’incredibile finale di Istanbul, ma ha solo sfiorato in due occasioni la vittoria del campionato. Il totem dei Reds sarebbe comunque felice di questo successo, come ammesso ai microfoni di The Athletic: “Sarà inevitabile e un sollievo per me e tutti i tifosi. Mi sarebbe piaciuto essere campione da giocatore, anche perché vincere titoli è il pane quotidiano del nostro club”.

KLOPP – Poi Gerrard esalta Jurgen Klopp, vero artefice di questo capolavoro: “È il migliore del mondo. Ha tutto: passione, razionalità, umiltà, rispetto. Ha portato il club ad alti livelli. Quando avrà vinto il titolo, dovranno fargli una statua”, ha detto a The Athletic.