Gerrard esalta Henderson: “Sembra Scholes, dà sempre l’esempio”

Steven Gerrard ha rappresentato un periodo importantissimo della storia del Liverpool. Tuttavia, la sua eredità non è andata perduta: il nuovo capitano Jordan Henderson si è rivelato straordinariamente efficace. L’ex totem ha elogiato il suo successore a BT Sport: “Non è una sorpresa per me per come si sta gestendo dentro e fuori dal campo. Ovviamente ho suonato con lui per numerosi anni con Liverpool e Inghilterra. Un ragazzo molto in forma, atletico e disinteressato nel suo approccio in campo, mette tutti gli altri sopra di sé. Quando giochi al suo fianco, apprezzi il lavoro che fa per la squadra e penso che nel corso degli anni abbia sviluppato parti del suo gioco. Il suo raggio di passaggio ora è fantastico. Sta giocando a giochi con controllo un po’ come faceva Paul Scholes e sta guidando con l’esempio. È sempre lì, a disposizione per la squadra. L’ho visto crescere come un essere umano con interesse, è sempre stato un ragazzo eccezionale e un ottimo compagno di squadra. Non sorprende ora che le persone stiano iniziando a riconoscere che uomo è, dentro e fuori dal campo. Ogni piccola lode che riceve se lo merita perché sarebbe vero, e posso garantirlo perché sono stato al suo fianco”.