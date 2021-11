Gerrard: “Essere stato buon calciatore non significa diventare subito allenatore”

Il nuovo allenatore dell'Aston Villa ha detto di aver iniziato dal basso la carriera da allenatore

CARRIERA - Sulla sua carriera: "Molti giocatori pensano, poiché hanno avuto una buona carriera da giocatore, di poter diventare subito allenatori e di essere bravi. Non è e non sarà mai così. Io ho cominciato dal basso, nelle giovanili del Liverpool. Quella opportunità mi è servita molto, grazie ai tanti anni di esperienza sul campo".

PREMIER - Sulla possibilità di tornare in Premier League, Gerrard ha concluso: "Dopo l'esperienza con i Rangers, ancora con un altro club iconico. Mi piacciono le sfide e non vedo l'ora di cominciare, non potevo rifiutare questa occasione. Penso che mi piacerà molto stare qui, perché so che i tifosi sono molto appassionati. So che ci sarà tanta pressione, ma è qualcosa con cui convivo da quando ero molto giovane".