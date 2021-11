Gerrard ha un ammiratore in più, Klopp: “Seguirò con attenzione l’Aston Villa”

Il manager tedesco felice per l'arrivo in Premier League di Gerrard

'AMMIRATORE' - "Gerrard all'Aston Villa? Sono davvero felice per lui. So che i Rangers gli piacevano, ma tutto è andato come è andato e questo suo trasferimento è un balzo in avanti nella carriera. Credo che qualiasi manager, avendo la possibilità di allenare in Premier League, voglia farlo", ha detto Klopp. "Posso immaginare quanto sia felice ed entusiasta Gerrard, perché l'Aston Villa è un club di grandi dimensioni. Questa è una grande opportunità per lui come mister. Questo apre grandi orizzonti anche per il club. Adesso seguirò l'Aston Villa un po' più da vicino, ma quando saremo rivali sarà ovviamente tutto diverso. Gerrard prenderà sul serio la partita con noi, ne sono sicuro. Per quei 95 minuti, tutti i sentimenti dovrebbero essere messi da parte. Ma questa è comunque una gran bella notizia".