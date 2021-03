Gerrard: “I tifosi del Liverpool non mi vogliono come tecnico. Preferiscono Klopp…”

Steven Gerrard allenatore del Liverpool. Forse un giorno, non sicuramente adesso. Il motivo? I tifosi Reds… non lo vogliono. L’ex stella del club inglese ha parlato a ITV News dei costanti rumors che lo vorrebbero alla guida del suo ex club soprattutto a seguito dell’addio del ct della Germania Low che ha incrementato le voci sul possibile approdo di Jurgen Klopp. Una serie di incastri che, però, ad oggi non risulterebbero decisivi per questo cambio nelle varie panchine.

Gerrard e il futuro a Liverpool

“Io allenatore del Liverpool? I tifosi del Liverpool non vogliono che io guidi la squadra“, ha risposto Gerrard che poi ha spiegato. “Loro vogliono che rimanga allenatore Jurgen Klopp e io li sostengo pienamente in questo. Potete solo immaginare quanto noi tutti lo amiamo. Non dovremmo parlarne perché il Liverpool è ora guidato da uno dei migliori allenatori. Amo Klopp e spero che rimanga con il club per molti altri anni. Lavoro per i Rangers, sono felice del mio ruolo, e non credo che parlare in questo modo aiuti. Il Liverpool è il mio club. Sogno un giorno di guidare questa squadra? Sì, questo è il mio sogno, ma non avverrà ora. Inoltre, nessuno sa se sarò abbastanza bravo per farlo. Chi ha detto che i proprietari avrebbero scelto me? Il mondo è pieno di allenatori. Innanzitutto dobbiamo rispettare Jurgen, che ha fatto un lavoro incredibile. Sosteniamolo”.