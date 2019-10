Gerrard rivela: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Klopp…”

L’avventura di Steven Gerrard con la maglia del Liverpool si è conclusa nel 2015, un anno prima che l’inglese decidesse di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista non ha così avuto modo di essere allenato da Jurgen Klopp, che è approdato ai Reds proprio pochi mesi dopo l’addio dello storico capitano. Una circostanza che ha lasciato un po’ di rammarico in Gerrard, come da lui stesso confessato ai microfoni di Sky Sports.

KLOPP – “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Klopp, è un’idea che mi passa spesso per la testa. Forse avrei dovuto restare un po’ di più al Liverpool in modo da essere allenato da lui, offrendogli un’ulteriore scelta in panchina. La mia carriera mi ha comunque riempito di orgoglio e adesso voglio crescere come allenatore”.