Giggs consiglia il Manchester United: “Tre acquisti per essere come Liverpool e Manchester City…”

Il Manchester United può raggiungere il livello di Liverpool e Manchester City nella prossima stagione. Ne è convinto Ryan Giggs, storica ex bandiera Red Devils, che ai microfoni di Premier League Productions ha detto la sua su quello che deve essere l’obiettivo della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer.

Giggs: “Tre colpi per essere come Liverpool e City”

Da un parte il nuovo arrivato Bruno Fernandes che sta stupendo tutti con giocate e gol importanti e la perfetta integrazione nel calcio inglese e con i compagni di squadra. Dall’altra il possente centrale difensivo Harry Maguire, capitano e leader arrivato nel passato mercato. E per il futuro? Altri tre colpi per competere per la Premier League.

Giggs ne è sicuro e spiega: “Penso che il Manchester United abbia bisogno di tre giocatori per mettersii al passo con Manchester City e Liverpool”. E ancora: “Solskjer ha fatto un ottimo lavoro nelle due finestre di trasferimento che aveva. Buoni calciatori sono arrivati allo United. Bruno Fernandes sembra un leader. Harry Maguire è il capitano della squadra. Ma il punto non è solo quello di comprare nuovi giocatori, è la cultura e il carattere che aiutano il club. Lo United si sta decisamente muovendo nella giusta direzione. Ma penso ancora che la squadra abbia bisogno di tre nuovi acquisti”.

Sulla lista dei trasferimenti tre giocatori importanti: in difesa Kalidou Koulibaly del Napoli; in mezzo al campo Saul Niguez dell’Atletico Madrid e dalla trequarti in su Jack Grealish dell’Aston Villa. Chissà se questi tre nomi sono quelli giusti anche secondo Giggs.

