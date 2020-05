Giggs racconta: “Ferguson esigente, ma nessuna critica a quattro top player”

Anche i Diavoli Rossi hanno conosciuto la paura. Nel Manchester United di Sir Alex Ferguson tutti temevano le sfuriate del tecnico al termine della gara. Le lavate di capo sono toccate un po’ a tutti, tranne a pochi privilegiati. Lo rivela Ryan Giggs a BeIN Sport: “C’erano almeno quattro giocatori che li hanno sempre evitati. Uno era Eric Cantona, poi ricordo anche Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti vincitori, a loro modo. Hanno sempre fatto il loro lavoro in campo e dunque Ferguson non si è mai sentito in bisogno di criticarli. A volte Cantona non faceva niente, non segnava, non pressava come Rooney o Tevez, non aveva impatto sulla gara. Ma Ferguson sapeva che prima o poi avrebbe fatto qualcosa di buono. Era un maestro a livello di psicologia, tirava fuori il meglio dai giocatori”.