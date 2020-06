Giggs rivela: “Arrivai a litigare con Ronaldo per una Coca Cola”

Spesso i campionissimi hanno una personalità di ferro, che li rende quasi immuni dalle critiche. O perlomeno sanno come reagire alle osservazioni altrui. Un esempio viene fornito da Ryan Giggs, che racconta uno scontro con un giovanissimo Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United ai microfoni del club inglese: “Non ricordo esattamente se appesi Ronaldo al muro. Sicuramente gli dissi: ‘Noi qui non facciamo queste cose’. Lui poi in partita segnò una tripletta e venne da me a dirmi: ‘Io bevo quello che voglio, Giggsy'”. Un aneddoto che dice molto della forte personalità di cui disponeva CR7 già da giovane, senza il timore di farsi sentire anche con i senatori.