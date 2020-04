Giggs rivela: “Nel 2003 potevo lasciare lo United e andare in Italia”

Ryan Giggs è stato una bandiera indiscussa del Manchester United. Eppure c’è stato un momento in cui la storia d’amore si sarebbe potuta interrompere, complice l’accostamento a un club italiano. Lo ha svelato l’ala sinistra gallese in un’intervista a Sky Sport: “Nel 2003 andò via Beckham e si parlò di me in ottica Inter. Non avevo sentito nulla, anche se non iniziai al massimo la stagione seguente. Comunque riuscii a terminarla bene. David finì per andare via e fu probabilmente la volta in cui sono stato più vicino a lasciare. Ma non ho mai voluto andarmene. Certo, ho sempre desiderato una nuova sfida ogni anno, ma facevo parte di una squadra per la quale amavo giocare. Come calciatore vuoi sempre una sfida e c’erano possibilità diverse all’inizio di ogni stagione, sia che si trattasse di difendere il campionato riconquistandolo, sia di vincere un paio di campionati di fila e voler continuare a vincere la Champions”.