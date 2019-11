Pari del Tottenham, per 1-1, beffato sul campo dell’Everton al 97′. Nel match che ha chiuso l’undicesima giornata di Premier League, gli Spurs erano passati in vantaggio grazie al gol di Dele Alli al 63′; poi erano rimasti in 10 uomini, al 79′, per l’espulsione di Son per un fallo bruttissimo su Andre Gomes. Il sudcoreano autore del fallo si è anche messo a piangere vedendo l’avversario dolorante. Poi negli spogliatoi è stato consolato dai calciatori dell’Everton.