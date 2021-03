Giocò nel Manchester United, ora fa l’idraulico. Roche: “Quel cambio di Ferguson…”

Tantissimi giovani sognano di diventare calciatori professionisti, trasformando una passione nel lavoro quotidiano. Non sempre questo accade e, anche quando tutto sembra promettere bene, può iniziare la parabola discendente. Ne sa qualcosa Lee Roche, ex giovane promessa del Manchester United, che si è raccontato a Planet Football: “Forse avrei dovuto essere più socievole, come O’Shea o Fletcher, sarei tornato a casa dall’allenamento. Ero molto tranquillo e non mi sono mescolato con i ragazzi. Penso che avrei fatto meglio ad avere un comportamento diverso. Una volta avevo disputato un’ottima gara e credevo di aver fatto bene, ma Ferguson mi ha cambiato a metà tempo. Non mi ha mai detto perché mi aveva sostituito e Giggs mi ha incoraggiato a tenere la testa alta”.

Dopo il suo ritiro, la English Footballers Association lo ha aiutato a reintegrarsi nel mondo del lavoro. Ora Roche lavora a tempo pieno come idraulico e forma ragazzi di 11 anni: “I miei compagni di squadra al lavoro mi chiedono dello United, ma è un po’ noioso e non rendo noto di aver giocato per quella squadra. Sicuramente i giovani devono conoscere il mondo reale perché la maggior parte non ha un piano B nel caso in cui vada male nel calcio e non riescano a essere professionisti”.