Goleada Manchester City ma i tifosi se la prendono con Guardiola per…il fantacalcio

Non basta vincere 8-0 e regalare tre punti fondamentali in campionato al Manchester City, i tifosi Citizens ed in generale gli appassionati della Premier League se la sono comunque presa con Pep Guardiola.

Il motivo? Il fantacalcio. O meglio, in terra inglese si tratta del Fantasy Football, l’equivalente del nostro ormai noto gioco sul calcio. Nella goleada che il Manchester City ha rifilato al Watford, gli appassionati sono andati su tutte le furie col manager spagnolo perché ha tenuto a riposo Raheem Sterling.

FURIOSI – 8 reti per i Citizens che hanno portato la firma dei vari David Silva, Aguero, De Bruyne, Otamendi, Mahrez e il tris di Bernardo Silva. Scatenati, quindi, gli appassionati di Fantasy Football che avrebbero voluto vedere Sterling in campo per partecipare alla “festa del gol”. Come riporta il Sun, molti dei tifosi si sono scagliati contro Guardiola per aver tenuto l’attaccante inglese in panchina per tutto il tempo e aver, dunque, perso l’occasione di poter vedere il loro punteggio al “fantacalcio” aumentare. Insulti e più in generale tantissima delusione. In Premier League il noto gioco è molto sentito tanto che molti calciatori partecipano insieme a compagni e persino rivali. Questa volta Pep, l’ha combinata grossa…