Grealish al City per 100 milioni, tifoso Gallagher non ci sta: “Quindi Foden ne vale 500”

Il noto fan Citizens stupito per le cifre per il calciatore inglese

Non è un segreto, infatti, che per arrivare a Grealish, il Manchester City di Pep Guardiola sborserà una somma superiore ai 100 milioni di sterline. Cifra ritenuta esagerata dal cantante che su Twitter non ha fatto nulla per nascondere la sua perplessità: "Se le cifre fossero confermate, allora Foden dovrebbe costare oltre i 500 milioni", ha sentenziato Gallagher ritenendo di fatto eccessiva la somma di denaro che la sua squadra verserà nelle casse dei Villans. Il calciatore inglese dovrebbe unirsi ufficialmente al nuovo club in queste ore con visite mediche e firma del contratto attese in giornata.