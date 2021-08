Il Manchester City non bada a spese e piazza il colpo Jack Grealish. L'inglese è il nuovo numero 10 Citizens per la "modica" somma di 117.5 milioni di euro. Una cifra assolutamente da record anche per il club allenato da Guardiola che con l'arrivo dell'ex Aston Villa va a ricalcolare la top 5 dei suoi affari più costosi fin qui messi a segno.