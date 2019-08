Grealish, record…negativo: 20 partite di fila perse in Premier League

Per Jack Grealish si tratta di un record di cui non vantarsi. L’attaccante dell’Aston Villa, infatti, con la sconfitta subita nel match di ieri contro il Bournemouth per 2-1 si tratta del 20esimo ko consecutivo in Premier League.

Ebbene sì. Nonostante si tratti della seconda partita del massimo campionato inglese, la tragica striscia negativa del calciatore era iniziata nella stagione 2015/16 quando, proprio con i Villans retrocesse in Championship dopo 18 ko di fila e soli 17 punti ottenuti in classifica. Se la passata stagione ha visto la mitica promozione e il ritorno in Premier League, l’inizio dell’annata non è stato assolutamente positivo con 2 sconfitte in altrettante gare. Ecco quindi il curioso e, senza dubbio, negativo record di Grealish: sconfitto nelle ultime 20 gare giocate.