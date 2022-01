Groves, bordata a Rangnick: “Affidargli panchina United peggiore scelta della storia della Premier”

Non decolla l'avventura del tedesco alla guida del Manchester United

Redazione ITASportPress

Momento molto duro in casa Manchester United dove la sconfitta recente contro il Wolverhampton sembra aver generato un malcontento generale e anche qualche screzio tra compagni. Non spicca ancora il volo il progetto Rangnick, il cui arrivo in Red Devils non si sta rivelando una scelta vincente. Ma c'è di più. L'ex calciatore anche dell'Arsenal Perry Groves è convinto che l'aver chiamato lo specialista tedesco possa rivelarsi una decisione storica in negativo per la squadra di Manchester.

PEGGIORE SCELTA - Parlando a talkSPORT, infatti, l'ex calciatore ha detto: "Si può dire, visto come stanno andando le cose, che i calciatori non stanno accettando Rangnick", ha esordito Groves. "Credo che l'aver affidato al tedesco la panchina del Manchester United possa rivelarsi la scelta peggiore della storia della Premier League. Si vede, i calciatori non stanno dando il loro meglio. Forse non sono convinti di lui come allenatore...".

In questo momento il Manchester United ha 31 punti in classifica dopo 19 gare giocate e sta lottando per il quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.