Guai in vista per il City: i club inglesi chiedono una sanzione in Premier

Il futuro più immediato sembra tremendamente incerto e negativo per il Manchester City. La formazione campione d’Inghilterra in carica è stata esclusa dalle coppe europee per le prossime due stagioni dall’UEFA per inadempienze riguardanti il Fair Play Finanziario. In attesa di comprendere se sarà effettiva la sanzione o se ci saranno pene inferiori, i Citizens devono fronteggiare una nuova minaccia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti i club inglesi chiedono apertamente di applicare una punizione esemplare ai danni del City, reo di aver aggirato le regole economiche imposte dall’UEFA. Una truffa determinante per l’allestimento di una rosa stellare tra il 2012 e il 2016. In quel periodo, infatti, sono arrivati due titoli in Premier. Niente retrocessione a tavolino però: secondo le altre formazioni, questo provvedimento renderebbe il campionato inglese “un circo”.