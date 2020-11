Guardiola allontana Messi: “Spero che chiuda la sua carriera al Barcellona”

Domani la Premier ricomincerà il proprio corso dopo la sosta per le nazionali, sarà il big match tra il City di Guardiola e il Tottenham di Mourinho ad attirare i riflettori del sabato, nell’eterna sfida tra i due grandi allenatori. L’allenatore dei Citizens ha parlato alla vigilia della sfida di domani, tornando a parlare anche dell’uomo che in qualche modo ha orientato la carriera di Pep, Leo Messi.

LE PAROLE DI GUARDIOLA

“Lionel Messi è un giocatore del Barcellona – dichiara Pep – , come persona ho un’enorme gratitudine per quello che il Barca ha fatto per me come giocatore dell’Accademia e come allenatore. Quello che voglio è che finisca lì la sua carriera. Non so cosa abbia in mente. Abbiamo solo obiettivi incredibili nella nostra mente”. Il discorso poi si sposta sulla gara contro il Tottenham di Mou: “Gli Spurs hanno perso punti contro West Ham e Newcastle all’ultimo minuto, immagina se non lo avessero fatto. La qualità è sempre lì. Si sono qualificati per l’UCL per quattro o cinque anni e hanno raggiunto la finale dell’UCL. Sono stati una buona squadra da quando Pochettino è subentrato”.