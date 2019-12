Guardiola apre a Arteta: “Può allenare il City, ma non dipende solo da lui…”

Pep Guardiola è abituato a stupire in campo come in conferenza. Stavolta la sorpresa si è verificata mentre rispondeva alle domande dei cronisti alla vigilia del derby di Manchester tra il suo City e lo United. Il tecnico catalano ha aperto parzialmente all’ipotesi di cedere il comando al suo vice Mikel Arteta, lasciando di conseguenza i Citizens. Queste le sue parole: “Mikel è in grado di farlo ma dipende da lui, dal club, da molte cose che non posso decidere. Non sono una persona che punta una pistola alla testa ai membri del mio staff o ai miei giocatori per dire cosa devono fare. Siamo essere umani, tutti hanno sogni e desideri. Speriamo che possa rimanere questa stagione e nella prossima e il più a lungo possibile in questo club”.