Guardiola avverte: “Sconsiglio di fare l’allenatore. Vi spiego perché”

Il tecnico del Manchester City ironizza sul suo ruolo

Dura la vita dell'allenatore. Ogni giorno spetta a lui fare scelte difficili. Tocca a lui selezionare l'undici titolare, lo schema tattico con cui disporre i suoi uomini. Inoltre in base ai risultati si può essere anche messi in discussione. Insomma, non è un mestiere semplice. Tuttavia l'ammonimento a prestare attenzione a questo ruolo potrebbe arrivare da chi vive continuamente mille difficoltà e non da chi è abituato a vincere. Invece ad avvertire gli aspiranti tecnici ci ha pensato Pep Guardiola , anche con un pizzico di ironia.

Nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions, l'allenatore del Manchester City ha spiegato: "È terribile, vi consiglio di non fare gli allenatori. Non esistono parole per dare sollievo a chi non giocherà. Il mio consiglio è quello di essere concentrati, ci sono cinque o più sostituzioni a disposizione e tutti avranno una possibilità. Mi dispiace per chi resterà in panchina, l'unica scelta che vorrei fare è vincere la partita".