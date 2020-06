Guardiola carica il City: “Sarebbe bello giocare la final 8 di Champions”

La stagione del Manchester City è stata finora piuttosto altalenante. I Citizens sono usciti subito dalla lotta per il titolo in Premier, complici diversi scivoloni nella parte iniziale del campionato e il ritmo impressionante tenuto dal Liverpool. Tuttavia si sono rifatti presto nella Coppa di lega, battendo l’Aston Villa in finale. Ora i Citizens mettono nel mirino un’altra coppa, ben più prestigiosa: la Champions League. Per imporsi, dovranno superare l’ostacolo Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale, dopo la vittoria esterna all’andata. Poi la Final Eight a Lisbona. Il tecnico Pep Guardiola ha spiegato il suo punto di vista. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb: “L’unica certezza che abbiamo è che abbiamo vinto all’andata. E abbiamo il ritorno contro la squadra più forte in Europa. In questa competizione il Real Madrid è la squadra regina. Tutto può succedere, chiaramente e manca ancora tanto tempo. Solo nel caso in cui dovessimo riuscire a giocar bene e a qualificarci per i quarti sarebbe un onore andare nel paese di Joao Cancelo e Bernardo Silva. Prima di questo, però, dobbiamo prepararci bene e migliorare. Cercando innanzitutto di qualificarci”.