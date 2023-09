Guardiola: “Caso Negreira? Quando abbiamo vinto è perché siamo stati i migliori”

Interpellato in conferenza stampa pre-match col Wolverhampton, Pep Guardiola ha risposto alle domande sul " caso Negreira " che sta tenendo banco in Spagna e che coinvolge il Barcellona nel periodo in cui a capo della squadra c'era proprio lui: "Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso".

Non solo. Perché Guardiola tiene a precisare alcuni dettagli a livello tecnico: "Non ho visto né letto molto, ma da quello che ho capito pare che il Barcellona abbia pagato gli arbitri per trarne dei benefici. Non l'ho visto: per questo preferisco aspettare a dare un'opinione. Il Barcellona ora potrà difendersi e lo farà. Quello di cui sono sicuro è che il Barça ha vinto e, quando ci è riuscito, è avvenuto perché ha fatto meglio dei rivali. Di questo sono sicuro, perché sono stato lì: quando abbiamo vinto siamo stati i migliori, quando non lo siamo stati abbiamo perso".