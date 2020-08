Guardiola, che smacco: la Premier League non lo considera per il premio di miglior tecnico della stagione

Una stagione da dimenticare per il Manchester City e per Pep Guardiola, almeno per quanto riguarda le competizioni in terra inglese. Dalle Coppe a, ovviamente, la Premier League. Non basta il secondo posto per i Citizens a far si che il tecnico possa giocarsi il titolo di miglior allenatore della stagione. Infatti, la Premier League ha pubblicato sul proprio sito ufficiale e sui canali social l’elenco dei candidati al premio per il miglior allenatore dell’ultima annata e il catalano non è presente.

Guardiola: arriva l’esclusione

Come si vede dall’immagine pubblicata dal profilo Twitter della Premeir League, nell’elenco dei candidati a tale premio non compare Pep Guardiola. Presenti, invece, Jurgen Klopp (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City), Chris Wilder (Sheffield United). Se per il manager tedesco che ha portato i Reds al titolo dopo 30 anni la presenza era scontata, le tre restanti candidature fanno discutere. Lampard ha riportato il Chelsea in Champions League arrivando quarto. Rodgers è stato per quasi tutta la stagione nei primi quattro in classifica salvo poi finire fuori dalla zona Champions. Mentre il tecnico dello Sheffield, Wilder è entrato in Premier League come neo promossa e ha concluso al nono posto.

