Guardiola: “City, decennio super. Ora dobbiamo giocare meglio e pregare”

L’ultimo decennio è stato indiscutibilmente un punto cruciale della storia del Manchester City. La formazione inglese è quella che ha totalizzato il maggior numero di vittorie in Premier League, vincendo anche quattro titoli, più di qualsiasi altra squadra. Secondo il tecnico dei Citizens Pep Guardiola è un merito da riconoscere: “Penso che nell’ultimo decennio questa sia stata la migliore squadra in termini di punti, in termini di obiettivi, in termini di tutto, persino di titoli. Quindi congratulazioni al Manchester City per quello. Stiamo combattendo con enormi elefanti, grandi titani qui in Inghilterra. Si tratta di grandi, grandi club con la più grande storia. Negli ultimi dieci anni ne abbiamo fatto parte. È fantastico. I grandi club qui in Inghilterra sono sempre impazienti”. Infine un punto sul momento attuale: “Bisogna semplicemente lavorare più duramente, giocare meglio e… pregare”.