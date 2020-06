Guardiola e il pericolo Arteta: “Un piacere incontrarlo, ma sa tutto su di noi”

La Premier League riparte e lo fa con il botto. Mercoledì il calendario offrirà subito una classica e cioè quella tra Manchester City e Arsenal. Una partita che il City vuole portare a casa per rimandare la festa del Liverpool impegnato nel derby contro l’Everton. Pep Guardiola troverà così il suo ex vice Mikel Arteta ora manager dei gunners.

Pericolo Arteta

Durante la presentazione della partita, Guardiola ha speso parole d’oro per l’allenatore avversario: “Sono così felice di vederlo. Una delle persone migliori che abbia mai incontrato. Per me e la mia squadra è stato un onore lavorare con lui. Ho la sensazione che stia bene e che stia facendo un lavoro davvero incredibile. Non vedo l’ora di incontrarlo. Sa tutto di noi. Ha avuto una parte incredibile nel nostro successo e ci ha aiutati ad essere quello siamo ora”.