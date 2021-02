Guardiola e il segreto del Manchester City: “Abbiamo tanti soldi…”

Il Manchester City sembra aver letteralmente cambiato marcia dopo un avvio di stagione difficile. I tempi del 5-2 rimediato in casa contro il Leicester appaiono davvero lontanissimi. Ora i Citizens sono in testa alla Premier League e hanno messo una seria ipoteca al passaggio del turno in Champions, con la vittoria in trasferta contro il Borussia Monchengladbach.

SEGRETO

Il tecnico Pep Guardiola ha spiegato con un mix di ironia e serietà alla stampa inglese quale ritiene sia il segreto di questa ascesa: “Abbiamo un sacco di soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili. È vero. Senza giocatori di buona qualità, non potevamo riuscire in questa crescita. L’umanità di questo gruppo è grandiosa, i giocatori sono fantastici e hanno un rapporto incredibile. Giocano ogni partita per vincere”.