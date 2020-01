Guardiola e il segreto di David Silva: “È un po’ bastardo…”

“David Silva è un po’ bastardo”, parola di Pep Guardiola. Come riporta Goal.com, il manager del Manchester City ha speso alcune parole sul calciatore spagnolo, capitano della squadra inglese. Il classe 1986 in questa stagione dirà addio alla Premier League mettendo la parola fine alla sua avventura inglese divenuta storica.

LA DEFINIZIONE CORRETTA – “Dirò qualcosa che David Silva ha: ovvero il rispetto dei suoi colleghi professionisti, dei suoi compagni di squadra, dei suoi rivali, dei suoi manager, dei manager con cui ha giocato. E lui ha guadagnato tutto questo”, ha detto Guardiola sullo spagnolo. “Lui è un po’ bastardo, questa è la definizione perfetta di Mendilibar (allenatore dell’Eibar che diede per primo questa definizione di Silva ndr)”. “Possiamo dire che David Silva ha imparato il suo calcio per strada, come se fosse sempre minacciato. Tipo ‘solo uno vincerà qui’. Non si può capire la grandezza di David e tutte le sue qualità finché non lo conosci”.