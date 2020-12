Guardiola e la stima per Arteta: “Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal”

Momento delicato in casa Arsenal. Le sette sconfitte, compresa l’ultima contro il Burnley in 12 giornate di Premier League, stanno mettendo molti dubbi sull’operato di Mikel Arteta. C’è chi parla addirittura di esonero per il manager Gunners che ha ricevuto però i complimenti e la grande stima da parte dell’ex collega al Manchester City Pep Guardiola. Il tecnico Citizens ha voluto dire la sua sul momento poco brillante dei londinesi difendendo l’amico.

Guardiola sta con Arteta

“Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima stagione”, ha dichiarato il tecnico del Manchester City a Reuters senza giri di parole. “Arteta è uno dei migliori allenatori che abbia mai visto e non ha bisogno che io lo sostenga pubblicamente perché lo sa. Sono sicuro che cambierà le cose e otterrà le prestazioni che tutti si aspettano. Spesso per uscire da un brutto periodo ci vuole tempo”.

Tempo che però l’Arsenal non ha vista la posizione in classifica davvero inedita. 15° posto e solo 13 punti ottenuti fin qui. I Gunners sono dunque chiamati ad una reazione, magari già in casa contro il Southampthon.