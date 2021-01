Guardiola: “Esonero Lampard? O vinci o ti cacciano. Spero di vederlo presto e andare in ristorante con lui”

L’esonero di Frank Lampard a Chelsea ha “scosso” il mondo del pallone, almeno quello di Premier League. Dopo il commento di Owen, ecco anche quello di Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Manchester City contro il West Bromwich.

Guardiola: “Se non vinci ti esonerano. Il calcio è questo”

“La gente parla di progetti e idee. Non esistono”, ha sentenziato Guardiola. “Se fai l’allenatore devi vincere o verrai esonerato. Spero di vedere Frank presto e di andare in un ristorante con lui quando il lockdown sarà finito. Non sto giudicando la decisione del Chelsea. Rispetto la loro decisione. Ma nel nostro mondo devi vincere il più possibile. I direttori sportivi e gli amministratori delegati vogliono le cose rapidamente, ma ogni manager ha bisogno di tempo per fare ciò in cui crede. Ciò accade in tutto il mondo. In un mese puoi perdere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Sarai a rischio esonero. Funziona così”.