Guardiola fa 150 vittorie in Premier League: più veloce di Mourinho e… Ferguson

Il tecnico del Manchester City è il più veloce ad aver ottenuto così tante vittoria in terra inglese

Infatti, come riportato da Opta, Guardiola è arrivato alla vittoria numero 150 col suo club in Premier dopo appena 204 gare. Si tratta solamente del quarto allenatore a raggiungere tale traguardo. Ma c'è di più. Pep è stato il più veloce a farlo battendo Sir Alex Ferguson che le aveva ottenute "solo" dopo 247.

Inoltre, come spiega il Mirror citando William Hill, il tecnico può vantare di aver battuto anche altri allenatori di livello come José Mourinho e Arsene Wenger che ci erano riusciti esattamente dopo 230 e 258 match.

Nella classifica di Premier League della stagione in corso, il City occupa il secondo posto con 32 punti in 14 turni. Il Chelsea in testa ha un punto in più.