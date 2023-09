Guardiola: “I calciatori dovrebbero prendere posizione per ridurre il calendario”

Il tema del calendario troppo denso di partite sta ancora caratterizzando il dibattito in Premier e non solo. Vincent Kompany, tecnico del Burnley, ha suggerito un tetto massimo di 60 gare per giocatore all'anno, visto il rischio altissimo di infortuni. Il calendario diventerà ancora più compresso nel prossimo biennio, con il Mondiale per Club allargato a 32 squadre e soprattutto la nuova Champions League che determinerà una vera e propria congestione di gare fra autunno e inverno.

Sul tema è allora intervenuto Pep Guardiola, e non è la prima volta che il tecnico del City prende posizione. Stavolta però l'ex manager fra le altre di Barcellona e Bayern Monaco suggerisce: "C'è una sola soluzione. Che i giocatori decidano da soli. Per far finire questa organizzazione, bisogna cambiare qualcosa. Dopo i comunicati dei giocatori, forse Fifa e Uefa potrebbero capire e prenderne atto. Senza Pep, lo spettacolo continuerebbe. Ma senza i giocatori, non sarebbe possibile. Dipende tutto da loro, loro decidono se accettare o no questo business, questi grandi stipendi".