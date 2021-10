Guardiola: “Klopp mi ha migliorato. Sono ancora nel calcio grazie a lui”

Domani la sfida tra Liverpool e Manchester CIty e il tecnico catalano spiega il suo rapporto con Klopp

Proprio quest'ultimo ha parlato in conferenza stampa del suo rivale e della spinta che gli ha dato per migliorare come manager. Guardiola ha spiegato come Klopp lo abbia reso un allenatore migliore permettendogli di rimanere ancora nel mondo del calcio.

GRAZIE A KLOPP - "Mi ha aiutato a diventare un allenatore migliore", ha detto Guardiola sul rivale tedesco. "Mi ha messo nelle condizioni di mettermi alla prova, facendomi capire quello che dovevo fare per migliorare come tecnico e per battere il Liverpool. Per questa ragione sono ancora nel calcio. Ci sono certi allenatori, e Jurgen è uno di questi, che ti spingono a fare di più, allo steo successivo. Le nostre squadre si sono affrontate molte volte in questi ultimi anni e hanno diverse qualità e possono segnare i tanti modi differenti. Questo ci ha permesso di migliorarci e mi ha migliorato".