Guardiola, l’agente fa chiarezza sul futuro: “Resta al Manchester City al 100%”

Nessuna possibilità di vedere Pep Guardiola lontano dal Manchester City nella prossima stagione. Nonostante la cocente eliminazione dalla Champions League da parte dei Citizens, e i presunti dubbi dei vertici societari, il manager catalano resterà alla guida del club anche nel 2021.

Guardiola: l’agente smentisce rumors di addio

“Rimane al 100%”. Sono state queste le uniche parole di Josep Maria Orobitg, agente di Pep Guardiola, rilasciate ai microfoni di Spox e Goal. In questo modo il procuratore del manager catalano ha allontanato le voci di un possibile addio del tecnic al Manchester City. L’agente ha confermato la volontà dell’allenatore di rimanere in Inghilterra anche nella prossima stagione nonostante i mancati risultati di quest’annata molto particolare. Niente ritorno al Barcellona, e neppure l’imminente arrivo di Pochettino, almeno per il momento: il futuro di Pep sarà al Manchester City.

