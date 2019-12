Guardiola, lapsus incredibile: confonde il City con il Bayern!

Basta una parola fuori posto per creare dubbi e perplessità. Interrogativi che si ingigantiscono se a commettere l’errore è uno come Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo si è reso protagonista di un clamoroso svarione nel corso della conferenza stampa, scambiando il suo Manchester City con… il Bayern Monaco: “Credo che Rodri sia perfetto per questo campionato e credo che il Bayern Monaco… intendevo il Manchester City… Bayern Monaco, non so cosa stessi pensando”. La sua immediata correzione non è bastata a evitare i rumors di mercato che attribuiscono questo svarione a una trattativa per riportare Guardiola in Baviera.