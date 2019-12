Guardiola non ci sta: “Calendario di Natale? Ho scritto una lettera alla Premier. Metterò i giocatori… in frigorifero”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non ci sta e attacca la Premier League per il calendario natalizio. Il tecnico dei Citizens è furente per via delle due gare in meno di 48 ore. La sua squadra, infatti, giocherà contro il Wolverhampton il 27 dicembre e il 29 dicembre ospiterà lo Sheffield United. Tra queste partite passeranno solamente 46 ore e 15 minuti.

FURIA – Come riporta la BBC, Guardiola ha raccontato di aver ‘ringraziato’ attraverso una lettere gli autori del calendario: “Ho scritto una lettera alla Premier League per ringraziarli. Dopo la partita contro il Wolverhampton metteremo sicuramente i giocatori in frigorifero in modo che possano riprendersi e prepararsi per la partita successiva. Spero che tutti stiano bene, sarà fondamentale cambiare qualche giocatore tra una gara e l’altra”.



Il Manchester City è terzo in campionato a quota 38 punti, ben distante dal Liverpool capolista che ne ha 49 e deve anche recuperare una gara.