Guardiola, prima volta shock: non aveva mai perso in carriera subendo cinque gol

Non avrebbe mai immaginati di dover fare i conti con una statistica davvero così negativa: Pep Guardiola, manager del Manchester City, si è trovato ad affrontare la sconfitta per 5-2 subita ad opera del Leicester in Premier League. Un k.o. che sa tanto di… prima volta per il tecnico catalano.

La prima volta shock di Guardiola

Esperienza del tutto nuova per Pep Guardiola che in carriera non aveva mai subito una sconfitta come quella affrontata ad opera del Leicester. Come ricorda Opta, infatti, per la prima volta in 686 partite come allenatore, il catalano si trova a fare i conti con un k.o. con ben cinque gol concessi ai rivali. Ma c’è di più. Perché anche per il Manchester City si tratta della prima volta che all’interno delle mura amiche in 438 gare giocate subisce questa quantità di gol. Insomma, una prima volta davvero tragica per tecnico e club.

